Отель Сказка Алушта



Подбирая отдых в Крыму, многие туристы выбирают отдых в Алуште.

В живописном Профессорском Уголке, в 150 метрах от моря расположился наш отель.

Эта небольшая удалённость позволяет чувствовать себя более комфортно, потому что не слышно шума от кипучей жизни на набережной.

А небольшой склон на котором расположись гостиница, даёт прекрасный обзор на побережье.



Важно, что номерной фонд небольшой всего на 180 человек, что позволяет каждому гостю не чуствовать суеты, как в больших здравницах, а просто комфортно отдыхать, ну скажем, почти как у себя на даче.. когда у вас гости..



Наш сайт максимально подробно предоставляет детальную информацию о предложенных гостиницей услугах, условиях, о комплектации номеров, различного уровня комфортности.

Великолепная возможность отдохнуть всей семьёй.



Большие просторные номера категории полулюкс с уже стационарно стоящими диванами, позволяют спокойно, без стеснённости разместиться до 4-х человек.

А для самых маленьких гостей есть возможность поставить в номер детские кроватки.

Для полноценного времяпровождения с детьми есть всё необходимое: детский открытый бассейн, игровые площадка и детская комната.

Что бы детки не скучали, с ними работает воспитатель.



Питание,

здесь у нас масса вариантов.

Хорошее и разнообразное, на все вкусы и пристрастия гурманов:

ресторан отеля с открытой террасой с необыкновенным видом на море, летнее кафе, пляжный бар.



Рядом с морем!

Важным преимуществом при выборе отеля является наличие собственного пляжа, а уж что-то, а наш пляж самый лучший в городе!!!



СПА комплекс

Здесь дадим возможность погрузиться в мир красоты и релакса, ощутить гармонию тела и души, получить прилив новой жизненной энергии.

Комфортабельные условия, непременно высокое качество процедур,

профессиональные и доброжелательные сотрудники - отличительные черты нашей работы.



Подробно вы сможете просмотреть инфраструктуру, галереи комплекса, на которых отражены все главные фото отеля : номерной фонд, СПА - центр состоящий из комлекса: закрытый подогреваемый бассейн, финской сауны, римской бани, ванного комплекса, спортзала, бильярдной, территории, открытых бассейнов детского и взрослого, комплекс ресторанов, баров..



Отель Сказка отзывы.

Только самые хорошие и тёплые слова мы слышим от наших благодарных гостей..которые из год в год возвращаются к нам и рекомендуют своим друзьям.

Подыскиваете лучший вариант ?. Тогда Вам к нам!!

В итоге вам предоставляется один из самых достойных вариантов получить наилучшие впечатления от отдыха, в таком замечательном отеле, каким является гостиница Сказка.



И хоть на сегодня отели в Алуште представлены на любой кошелёк, но среди всех безусловно выделяется именно наш отель.

Мы гарантируем каждому нашему гостю возможность душевно отдохнуть и набраться сил на год вперёд.



И конечно, совершенно правильно многие считают, что поездка на берега древней Тавриды, это классно. !!

Большинством из нас, поездка на море ассоциируется с жарким солнцем, синим бескрайним морем, пляжами, вершинами гор вдоль моря и ароматными спелыми фруктами, которых больше нигде купишь.

И для этого у нас, есть возможности для самого разнообразного отдыха, с замечательными возможностями и непревзойдённым климатом.

Тут и замечательные пляжи, оздоровительные и приключенские и познавательные туры.



И сколько бы раз, не путешествовал, всегда есть посмотреть на

что-то новое, увидеть необыкновенное, и всегда хочется вернуться сюда еще.



Крым - это прекрасная природа, сочетающая и обширные степи с широченными многокилометровыми песчаными пляжами.

Это древние горы покрытые лесами, с горными озерами, водопадами, необыкновенными пещерами, с остатками древних скальных городов.

И конечно изумительное побережье с субропическим климатом и природой.

Это достойнейшие вина, известные всему цивилизованному миру, равных которым нет во всем мире.

Это- мягкий климат позволяющий наслаждаться отдыхом в любое время года.



Бронирование мест в гостиницы Крыма.

Каждый год , встаём перед вопросом , где отдохнуть.

И конечно лучше всего, заранее побеспокоиться о бронировании мест и воспользоваться программой скидок для туристов.

И если к вопросу подходить, разумно, с учётом своих запросов, то планируя свою поездку на моря, можно подобрать подходящие варианты, на любой вкус и предпочтения.

